Руслан Проводников: "Бивол – один из самых перспективных боксеров в мире"

Экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников заявил "СЭ", что считает российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола восходящей звездой мирового. Бивол сегодня одержал свою восьмую победу на профессиональном ринге в восьми проведенных боях, единогласным решением судей одолев украинца Евгения Махтиенко.

– Бивол – на сегодня один из самых перспективных боксеров, перспективных проспектов в боксе в своей весовой категории. Причем не только в России, а по меркам мирового бокса. Он – сильный, зрелищный боксер. В Америке, после того как посмотрели его бои, заявили, что вот такого боксера и надо показывать.

– Насколько влияет на боксера, когда ему меняют соперника за три дня до боя?

– Это очень неприятный момент, ведь ты готовишься к конкретному боксеру. Но для такого сильного бойца, как Бивол, это не может стать проблемой. (Алексей МАКСИМОВ)