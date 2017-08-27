Рамзан Кадыров: "В бою Мейвезера и Макгрегора увидим, кто победит - спортсмен или менеджер"

Почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров отметил, что с нетерпением ждет боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. По его мнению, больше шансов на победу у американского боксера, но в ход поединка могут вмешаться менеджеры спортсменов, которые хотят сделать из этого шоу.

"Весь мир замер в ожидании! Нет, не солнечного или лунного затмения, не цунами или тайфуна, а боксерского поединка между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором. Оба достойны уважения, которое заслужено тяжелым трудом. Но перед боем все больше раздаются голоса, что поединок напоминает постановочный характер. Эти бесконечные театрализованные словесные дуэли, далекие от искренности. Также наглядно видна борьба менеджмента спортсменов, пытающегося выстроить какие-то схемы дальнейших действий.



Конечно, при честном бое больше шансов на победу у Мейвезера. Организаторы жаждут финала, дающего шансы на матч-реванш. Тогда есть надежда на повторение шоу и повторение самого высокого кассового сбора в истории бокса. Но будем смотреть поединок. Увидим, кто победит – спортсмен или менеджер. Правда при таком подходе спорт имеет все шансы превратиться в театр и шоу", - написал Кадыров в Инстаграме.

Бой Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка – 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер – Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.