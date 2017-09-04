Пол Малиньяджи: "Готов подраться с Макгрегором бесплатно"

Экс-чемпион мира в двух весах Пол Малиньяджи снова вызвал на бой чемпиона UFC Конора Макгрегора. Американский боксер был спарринг-партнером ирландца перед боем против Флойда Мейвезера. Он покинул тренировочный лагерь со скандалом после того, как появилась информация о том, что он побывал в нокдауне во время тренировок.

– Готов рискнуть и встретится с ним бесплатно. Просто хочу врезать ему по зубам несколько раз, – цитирует Малиньяджи bloodyelbow.com. – Я нокаутирую Конора. Если этого не случится, то лишусь части гонорара.

Как только вы понимаете, что делает Конор, то его можно сломать. Говорил это с самого начала. Он не самый храбрый парень в мире. В нем много дерьма, он шумный и дерзкий. В MMA у него почти всегда преимущество из-за его таланта. Он действительно талантлив. Однако боец проявляет себя тогда, когда у него появляются трудности – не в первом раунде и не во время болтовни на пресс-конференции.