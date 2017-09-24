Паркер защитил титул чемпиона WBO в бою с Хьюи Фьюри

Новозеландский боксер Джозеф Паркер защитил титул чемпиона WBO в супертяжелом весе в бою с Хьюи Фьюри. Поединок состоялся в Манчестере и завершился в 12-ти раундах. Двое судей отдали победу Фьюри с одинаковым счетом - 118:110, еще один выставил равные оценки - 114:114.

Отметим, для Паркера это вторая удачная защита титула, который он завоевал в декабре прошлого года. Ранее поясом WBO владел Тайсон Фьюри, двоюродный брать Хьюи. Новозеландец по-прежнему не имеет поражений на профессиональном ринге (24 боя), британец потерпел первое поражение в карьере (21 бой).