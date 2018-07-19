Наджиб Мохаммеди: "Поддержу своего брата Мурата Гассиева, он победит Усика"

Французский боксер Наджиб Мохаммеди предсказал победу Мурата Гассиева над Александром Усиком в финале WBSS. Сам Мохаммеди 21 июля проведет бой с россиянином Федором Чудиновым.

- Для меня бой Мурата и Усика - это лучшее событие в боксе. Я поддержу своего брата Мурата Гассиева. Он молодой, но уже опытный, ему помогает прекрасная команда. Я уверен, он победит. Я жду этого боя, но еще больше я жду вечеринки после боя, чтобы отметить его и свою победы, - сказал Мохаммеди. (Михаил ПОТАПОВ)