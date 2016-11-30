Мурат Гассиев: "Завоевать титул чемпиона мне поможет огромное желание победить"

Россиянин Мурат Гасисев выразил мнение, что усердная работа на тренировках и желание победить помогут ему завоевать титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA в бою с Денисом Лебедевым. По его словам, этот поединок станет бескомпромиссным.

- Если выделить главные факторы, которые помогут мне выиграть бой, то это, во-первых, огромное желание победить, во-вторых, мои усердные тренировки. На стороне Дениса Лебедева огромный опыт, он провел много тяжелых поединков. Кроме того, он владеет поясами и не захочет с ними расставаться, так что бой будет бескомпромиссным. О своей тактике я рассказывать не буду, вы увидите ее во время поединка 3 декабря. (Сергей ФИШ)