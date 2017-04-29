Михалкин, оправданный по делу о мельдонии, проведет титульный бой 19 мая

Россиянин Игорь Михалкин проведет 19 мая бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в весе до 79,38 кг, сообщает ТАСС. Поединок пройдет в Гамбурге, его соперником станет Томас Остхейзен из ЮАР. Ранее этим титулом владел россиянин Умар Саламов.

В конце 2016 года Михалкин был оправдан по делу об употреблении мельдония. Проба, давшая положительный результат, была взята 12 марта после защиты титула чемпиона Европы в бою с Патриком Буа. Впоследствии он был лишен титула, а результат аннулирован.