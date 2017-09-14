Мейвезер заступился за Трампа

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер встал на защиту президента США Дональда Трампа. Во время предвыборной кампании Трамп подвергался резкой критике по ряду вопросов. В частности, его обвиняли в сексизме за произнесенные в свое время слова о том, что он любит "хватать женщин за промежность".

- Люди не любят правду, - цитирует Sports Illustrated Мейвезера. - Он говорит как настоящий мужчина. Типа "чувак, у нее толстая задница. Ты видел ее задницу? Я бы сжал ее. Схватил бы эту толстую задницу". Он говорит так, как говорят в раздевалке. "Я мужчина, вы понимаете, о чем я? Вы знаете, кто я. Да, я хватал ее за..."

Люди прячутся от реальности. Этот человек не сделал ничего плохого. Если бы люди не хотели видеть его в Белом доме, они бы проголосовали иначе. Непохоже на то, чтобы он пошел и ограбил кого-то. Он выполнил свою работу. Сделал то, что должен был.