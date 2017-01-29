Мейуэзер и Макгрегор снова заявили о готовности провести бой

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейуэзер вновь заявил о готовности вернуться на ринг ради поединка с чемпионом UFC Конором Макгрегором. Американец провел на профессиональном ринге 49 поединков, во всех одержал победы.

- Думаю, бой может состояться, - цитирует The Guardian Мейуэзера. - Он серьезный соперник и на протяжении многих лет в UFC показывал, на что способен. Надеюсь, мы сможем провести поединок. Болельщики хотят и просят этот бой. Так давайте дадим им то, что они хотят.

- В моем следующем поединке я перешагну через канаты с надетыми перчатками, - сказал Макгрегор. - Я сосредоточен на одном человеке, и это Флойд Мейуэзер. Это бой, которого ждут. Это бой, которого я хочу.