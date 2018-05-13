Ломаченко установил рекорд по наименьшему количеству боев до титула в третьем весе

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал в десятом раунде венесуэльца Хорхе Линареса. Он завоевал титул WBO в легком весе.

Ломаченко стал чемпионом мира в третьей весовой категории. До этого он завоевал пояса в полулегком и втором полулегком весе. Украинец установил рекорд, став чемпионом в трех разных категориях за 12 боев на профессиональном ринге. До него достижение принадлежало японцу Кадзуто Иоке - 18 поединков.

Всего в активе Ломаченко 11 побед и 1 поражение. Кроме того, украинец дважды становился олмпийским чемпионом.