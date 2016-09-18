Лиам Смит: "Альварес был слишком хорош"

Британец Лиам Смит признал, что был слабее мексиканца Сауля Альвареса, который нокаутировал его в девятом раунде поединка, проходившего в американском Арлингтоне. Титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO перешел из рук Смита к Альваресу.

– Это было не лучшее время для боя, – цитирует Boxingscene Смита. – Я был медленным, мне не хватало времени обдумать свои действия. Альварес же хорошо меня ловил. Если бы было больше времени на подготовку, я мог бы выглядеть лучше. Очень расстроен. Альварес был слишком хорош. А я не успевал за ним.