10:20 | БОКС — Профессиональный

Лиам Смит: "Альварес был слишком хорош"

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Британец Лиам Смит признал, что был слабее мексиканца Сауля Альвареса, который нокаутировал его в девятом раунде поединка, проходившего в американском Арлингтоне. Титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO перешел из рук Смита к Альваресу.

– Это было не лучшее время для боя, – цитирует Boxingscene Смита. – Я был медленным, мне не хватало времени обдумать свои действия. Альварес же хорошо меня ловил. Если бы было больше времени на подготовку, я мог бы выглядеть лучше. Очень расстроен. Альварес был слишком хорош. А я не успевал за ним.

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