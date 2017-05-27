Ковалев готовится к реваншу с Уордом с российским тренером по физподготовке

Боксер Сергей Ковалев готовится к поединку против Андре Уорда за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF с тренером по физподготовке из России. Ковалев тренируется в Окснарде. При этом первый этап его подготовки проходил в Калифорнии.

- Состав команды прежний, за исключением тренера по физподготовке, - приводит ТАСС слова Ковалева. - С Александром Михайловичем работаем впервые. Одно могу сказать, что мне нравится его профессионализм. Осталось дождаться 17 июня, и все увидим результат наших трудов.

Напомним, что Ковалев в ноябре 2016 года уступил чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF американцу по решениям судей. Бой-реванш запланирован на 17 июня.