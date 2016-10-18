Кличко и Джошуа еще не получили решения WBA по чемпионскому поясу

Переговоры о проведении боя между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко должны быть завершены в течение 48 часов. Поединок может состояться в том случае, если WBA даст положительный ответ по чемпионскому поясу, которого ранее был лишен Тайсон Фьюри. Сторона украинца хочет вернуть этот титул себе.

- Неделю назад вместе с командой Кличко мы отправили запрос в WBA, чтобы они подтвердили наш бой, - приводит Daily Mail слова промоутера Эдди Херна. - Мы все еще ждем их решения. Надеемся, что какой-либо ответ придет в течение следующих 48 часов. Джошуа согласен на бой с Кличко за любой пояс. Владимир хочет бороться за титул WBA.