13:11 | БОКС — Профессиональный

Кличко и Джошуа еще не получили решения WBA по чемпионскому поясу

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Переговоры о проведении боя между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко должны быть завершены в течение 48 часов. Поединок может состояться в том случае, если WBA даст положительный ответ по чемпионскому поясу, которого ранее был лишен Тайсон Фьюри. Сторона украинца хочет вернуть этот титул себе. 

- Неделю назад вместе с командой Кличко мы отправили запрос в WBA, чтобы они подтвердили наш бой, - приводит Daily Mail слова промоутера Эдди Херна. - Мы все еще ждем их решения. Надеемся, что какой-либо ответ придет в течение следующих 48 часов. Джошуа согласен на бой с Кличко за любой пояс. Владимир хочет бороться за титул WBA.

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