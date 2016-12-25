14:02 | БОКС — Профессиональный

Хулио Сесар Чавес: "Готов на бой с Головкиным, если Альварес откажется"

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Мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший не исключил возможности боя с казахстанцем Геннадием Головкиным. По его словам, это может случиться, если его соотечественник Сауль Альварес откажется от поединка. Ранее сообщалось, что бой Чавес - Альварес может состояться в мае 2017 года.

- Если Альварес откажется от боя, то я могу встретиться с Головкиным, - приводит Boxingscene слова Чавеса. - Я всегда говорил, что хочу выйти на ринг с ним. Не отказываюсь от своих слов и теперь могу уложиться в суперсредний вес. Но он не хочет менять весовую категорию.

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