Григорий Дрозд: "Я бы отдал победу Уайлдеру"

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд - о поединке Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC завершился вничью

- Бой получился очень зрелищным и бескомпромиссным, все-таки Фьюри оправдал надежды и ожидания, - цитируют Дрозда "РИА Новости". - И его манера защищаться вызывает уважение, временами Уайлдер со всей своей ударной мощью просто не мог по нему попасть. Я, честно говоря, думал, что руку поднимут Уайлдеру, ведь он чемпион и два раза послал соперника в нокдаун. Но Фьюри (в 12-м раунде) немного спокойно полежал на спине, а потом встал. Хотя мало кто в это верил, это меня удивило, видимо, это особенность его организма. Хотя я вел счет по очкам и ни у кого не было явного преимущества. Но что лучше делал Фьюри - как мне кажется, он пропустил меньше легких и средних ударов. Он умело защищался, но инициатива все же была на стороне Уайлдера - он больше атаковал и больше сделал для победы. В целом ничейный результат, наверное, закономерен, но из-за двух нокдаунов я бы отдал победу Уайлдеру.

Деонтей Уайлдер после боя сохранил звание чемпиона мира.