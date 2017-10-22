Григорий Дрозд: "С Дортикосом у Гассиева будет совсем другая история"

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBС Григорий Дрозд подвел итоги боя Мурата Гассиева​ с Кшиштофом Влодарчиком в рамках Мировой боксерской серии и поделился ожиданиями от следующего поединка россиянина.

– Следующим соперником Гассиева станет кубинец Юниер Дортикос, одолевший Дмитрия Кудряшова. Как оцените шансы россиянина?

– Дортикос вместе с Усиком и Гассиевым и занимают лидирующие позиции, поэтому предстоящая схватка будет очень интересной. Конечно, с кубинцем будет совсем другая история. Это умный дальний боксер с очень длинными руками, хорошо ведет поединок.

– О чем нужно помнить Мурату при подготовке к бою?

– О правой руке, которой Дортикос очень жестко и сильно бьет. Это главный козырь и оружие кубинского боксера. Он также неплохо двигается.

– Считаете Гассиева фаворитом Всемирной боксерской серии?

– Его многие таковым называли. Больше всего говорили о нем, кубинце и Усике. Сегодня Мурат очень уверенно подтвердил свой статус и укрепил позиции. Очень рад за него, потому что Влодарчик – это угроза, и очень круто, что Гассиев справился с ним в прекрасной манере, спокойно и без рисков. (Евгений БЕЛОУСОВ)