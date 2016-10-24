Фредди Роуч: "Пакиао готов к бою с Варгасом на 90 процентов"

Тренер Мэнни Пакиао Фредди Роуч подчеркнул, что его подопечный еще не полностью готов к поединку с чемпионом мира по версии WBO Джесси Варгасом, который состоится 5 ноября. По словам специалиста, манера боя филиппинца стала более взрывной.

- Сейчас он более взрывной и выглядит намного лучше, - приводит Boxing Scene слова Роуча. - В ноябре мы сможем увидеть другого Пакиао. Его удары на тренировках причиняют мне боль. Это тяжелые удары. Сейчас он готов на девяносто процентов, но он становится лучше с каждым днем.