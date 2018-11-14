Эвандер Холифилд: "Усик - лучший боксер своего времени"

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд высоко оценил уровень украинского боксера Александра Усика. Также он сравнил себя с украинцем.

- Не говорю, что я был сильнее Усика, но в весе около 180 фунтов никто не мог делать то же самое, что я, - цитирует американца Boxingscene. - Я делал это в каждом поединке и не убегал и не прятался. Я старался выиграть каждый раунд. Если один раунд был тяжелым, то следующий - еще тяжелее. Я чувствовал, что буду сильнее и буду наносить больше ударов. В первом тяжелом весе я был очень сильным, агрессивным и был физически готов биться 15 раундов. Но при этом у меня был настрой разбить соперника. Мы говорим о разных эрах. Сейчас его эра. Усик - лучший боксер своего времени. Не буду относиться к нему с неуважением и говорить, что я с ним сделал бы то или это. Давайте честно скажем, что этого никогда не будет.

Ранее Усик в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе нокаутировал британца Тони Белью.