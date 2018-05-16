Энтони Джошуа: "Хочу биться с Уайлдером, Поветкин мне не очень интересен

Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что хочет провести бой с Деонтеем Уайлдером. Также он отметил, что у него нет интереса к бою с россиянином Александром Поветкиным.

- Поединок с Деонтеем Уайлдером? Надеюсь, это будет мой следующий бой. Сейчас я свободен, я выполнил свое задание в поединке с Джозефом Паркером и чувствую себя отдохнувшим, потому что я преодолел последний барьер на пути к бою с Уайлдером, - цитирует бртанца Boxingscene. - Сейчас мы в процессе обмена предложениями. Думаю, что этому бою суждено состояться. У меня были и другие варианты. Например, бой с Александром Поветкиным. Но, если честно, он мне не очень интересен. Не сейчас, когда есть возможность встретиться на ринге с Уайлдером. Думаю, это произойдет в нынешнем году.

Энтони Джошуа владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и IBF. Деонтей Уайлдер - чемпион мира по версии WBC.