Бой между Алояном и Тете запланирован на 13 октября в Екатеринбурге

Проведение четвертьфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между обладателем пояса WBA International в легчайшем весе россиянином Михаилом Алояном и чемпионом WBO Золани Тете из ЮАР запланировано на 13 октября в Екатеринбурге.

В активе 30-летнего Тете 27 побед (21 – нокаутом) и три поражения, а 29-летний Алоян на профессиональном ринге одержал четыре победы. Также россиянин является двукратным чемпионом мира среди любителей и бронзовым призером Олимпиады-2012.

– Бой планируется на 13 октября в (екатеринбургском выставочном центре) ЭКСПО. Про андеркард пока не готов говорить, – цитирует РИА Новости генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева. – Я не сомневаюсь, что все пройдет на высоком уровне.