Боксерский совет Британии приостановил лицензию Фьюри

Британский боксерский совет принял решение о временном приостановлении лицензии Тайсона Фьюри, утверждает Sky Sports. Данное наказание будет действовать до завершения расследования причин, по которым британец отказался проводить бой с Владимиром Кличко. Ранее сообщалось, что спортсмен употреблял наркотики. По словам Фьюри, он сделал это для борьбы с депрессией.

Напомним, британец завоевал пояса WBA, WBO и IBF, победив в прошлом году украинца. Впоследствии Фьюри лишился титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту. В этом году у него должен был состояться реванш с Кличко, однако он неоднократно переносился из-за проблем Фьюри со здоровьем. Позже он сдал пояса WBA и WBO.

Кличко и Джошуа могут побороться за титулы, от которых отказался Фьюри