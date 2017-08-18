11:53 | БОКС — Профессиональный

Боб Арум: "Ригондо готов перейти в другую категорию ради боя с Ломаченко"

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе Василия Ломаченко Боб Арум подтвердил информацию о проведении переговоров о поединке с Гильермо Ригондо. По его словам, кубинец готов к бою с украинцем.

- Не так давно я говорил с представителями Ригондо о возможности боя с Ломаченко, - приводит Boxing Scene слова Арума. - Гильермо согласился перейти на категорию выше, чтобы этот бой состоялся. У него есть право получить большой гонорар, но не сумасшедший. Это не та ситуация, когда на Рождество ты готов отдать все.

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