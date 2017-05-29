Андрей Рябинский: "Деньги на реванш Трояновский - Индонго - моя задача"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский надеется, что Эдуард Трояновский сумеет вернуть утраченные чемпионские пояса по версиям IBF и IBO, проигранные Джулиусу Индонго. По словам промоутера, выяснилось, что намибиец - непростой боксер.

Напомним, что Трояновский уступил Индонго на первой минуте боя в Москве и потерял титулы IBF и IBO.

- В вопросе реванша решают два фактора - готовность боксера выйти на ринг и деньги, - сказал Рябинский. - За вторую часть отвечаю я, и я все решу. А первая - Эдику надо правильно вернуться, поднабрать для этого боя. Выяснилось, что Индонго непростой парень, со странной техникой, немного корявый, но результативный. Надеюсь, что Эдик соберет эти пояса обратно. (Елена СОБОЛЬ)