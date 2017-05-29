Андрей Рябинский: "Андрей Руденко – хороший вариант для возвращения Поветкина"

Промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский отметил, что боксер проведет свой следующий бой 1 июля с украинцем Андреем Руденко.

– Мы планируем, что 1 июля Саша Поветкин вернется в ринг, – сказал промоутер Поветкина Андрей Рябинский. – Фамилию соперника вы знаете, он не из первых номеров рейтинга, в рейтинге WBO занимает 9-ю строчку. Но это хороший вариант для возвращения Саши. Руденко – достаточно опасный и острый боксер, бой будет довольно интересный. По результатам этого поединка у нас выстроена уже целая дорога и планы, что делать дальше. (Елена СОБОЛЬ)