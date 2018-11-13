Александр Усик: "Зинченко хотел со мной боксировать, но я сказал, что бесплатно людей не бью"

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своем посещении матча "Манчестер Сити" и про общение с футболистом команды Александром Зинченко.

– Какие ощущения от посещения матча "Манчестер Сити"?

– Это очень круто. Мы сидели совсем близко, наблюдали, а команда еще и победила. Мы увидели очень сильных фанатов, которые поддерживали своих игроков. Мы не специально остались, так получилось. Это хорошая традиция – оставаться на день после боя. Был и в раздевалке. Потом поужинали с Зинченко в ресторане, пошутили. Он со мной боксировать хотел, но я сказал, что бесплатно людей не бью, - цитирует боксера Tribuna.com.

Напомним, Усик в поединке за звание чемпиона мира в первом тяжелом весе нокаутировал британца Тони Белью.