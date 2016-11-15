Власов победил Насименту в поединке за титул интерконтинентального чемпиона IBO

Россиянин Максим Власов победил бразильца Карлоса Милтона Насименту в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO в первом тяжелом весе. Поединок, прошедший в Риге, закончился победой Власова техническим нокаутом в третьем раунде. Для 30-летнего боксера эта победа стала 36-й на профессиональном ринге и 19-й нокаутом при двух поражениях.

В следующем поединке, который пройдет 3 декабря в Москве, Власов встретится с Рахимом Чакхиевым. На кону боя будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе.