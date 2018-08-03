Валуева предупредили о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге

Бывшему чемпиону мира по версии WBA в супертяжелом весе, депутату Государственной Думы РФ Николаю Валуеву неизвестные прислали письмо на электронную почту о готовящемся в Санкт-Петербурге теракте, сообщает 78.ru.

"Террористы" сообщили, что взрыв случился в торговом центре "Галерея" в 15.00. При этом дату готовящейся атаки в письме не указали.

Валуев сразу же передал полученную информацию в ФСБ. Прибывшие на место правоохранители осмотрели торговый центр и прилегающую к нему территорию, но никаких подозрительных устройств не нашли.