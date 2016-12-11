00:21 | БОКС

Саламов защитил титул чемпиона мира по версии IBO

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Россиянин Умар Саламов защитил титул чемпиона мира по версии IBO в весовой категории до 79,38 кг, победив танзанийца Абдаллу Пазивапази техническим нокаутом в 1-м раунде. Поединок прошел в Москве во дворце спорта "Крылья Советов".

22-летний Саламов завоевал титул в мае этого года, победив британца Боба Эджисэйфа по очкам. Сегодня он провел первую защиту. Теперь на егло счету 18 побед (13 - нокаутом) и ни одного поражения. Напомним, что IBO не входит в число четырех престижных организаций мирового профессионального бокса. 

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Материалы REN-TV

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