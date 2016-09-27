11:05 | БОКС

Фьюри дали 10 дней на объяснение причин отказа от боя с Кличко

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Британец Тайсон Фьюри в течение 10 дней должен предоставить медицинские документы, которые обосновывают перенос боя с украинцем Владимиром Кличко, информирует официальный сайт WBO. Ранее Фьюри объявил, что не сможет встретиться с Кличко по медицинским причинам. Если эта информация подтвердится, то чемпиону мира будет предоставлен перерыв на 180 дней. При этом WBO может лишить Фьюри титула или провести бой за звание "временного" чемпиона мира. Ранее также появлялась информация, что боксер отказывается проходить допинг-тест.

Напомним, что бой-реванш Фьюри – Кличко переносится уже во второй раз. Изначально он должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца.

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