Эдуард Хусаинов: "Лебзяку говорили, как надо тренировать"

Экс-президент Федерации бокса России Эдуард Хусаинов рассказал о помехах в работе главного тренера сборной России Александра Лебзяка со стороны Федерации бокса России накануне Олимпиады в Рио.

– Я не поддерживаю слова Лебзяка про "туристов" на Олимпиаде и так далее – это был нервный срыв Александра Борисовича. Но мы знаем, кто его довел. Не только помощи со стороны федерации не было, а как раз наоборот. Ему мешали. Ему ставили помощников и уже говорили, как тренировать. Как такое может быть? Доходит уже до такого, что нам якобы нужны зарубежные тренеры. А нам просто нужна единая боксерская семья. (Сергей ФИШ)