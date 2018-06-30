Дзагоев пожелал Гассиеву победы в поединке с украинцем Усиком

Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев пожелал победы соотечественнику Мурату Гассиеву в поединке против украинца Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе.



- Бой Гассиева с Усиком - большое событие в мировом спорте. В России знают Мурата, поддерживают его и очень ждут этого боя, - цитирует пресс-служба Федерации бокса России Дзагоева. - Несколько раз он откладывался, но интерес к нему только возрастал.

Среди моих друзей уж точно. Я был на поединке Гассиева с Лебедевым. Хотел пойти и на бой с Дортикосом, но был на сборах, поэтому поддерживал Мурата по телевизору. Эмоции, конечно, зашкаливали. Очень рад, что он вышел в финал.



Бой Гассиев - Усик пройдет в Москве. У меня есть возможность пойти на него, и, само собой, я это сделаю. В "Олимпийский" приду с супругой, с друзьями - нас собирается большая компания. Поддержка будет сумасшедшая!



Думаю, Мурат знает, как его любят, особенно в Осетии, как сильно его поддерживают. То, что бой будет достойный, я не сомневаюсь. Хочу пожелать Мурату победы!



Поединок между россиянином и украинцем состоится 21 июля в московском СК "Олимпийский".