Погибший во Владимире юный боксер ранее перенес тяжелую травму головы и кому

Официальный представитель регионального управления СК РФ Ирина Минина подчеркнула, что погибший на соревнованиях во Владимире юный спортсмен до прихода в бокс попал в ДТП и перенес кому.

Ранее сообщалось, что 15-летний житель Владимира погиб на городских соревнованиях. По данным следствия, подросток занимался в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. Пятого ноября он участвовал в поединке, во время которого после пропущенных ударов в голову и второго нокдауна судья прекратил бой.

Позже мальчик почувствовал себя плохо, у него начались судороги, врачи, дежурившие на соревновании, пытались оказать ему первую помощь, а прибывшие на место медики приняли меры к реанимации подростка, но он умер в реанимобиле.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей".

– Следствие установило, что у него несколько лет назад была очень серьезная травма головы – после ДТП. Даже находился в коме, – приводит РИА слова Мининой.

По ее словам, в бокс школьник пришел после аварии, три года назад – "хотел побеждать". Несколько раз подросток бросал занятия. В настоящий момент следователи допрашивают тренера мальчика.

Во Владимире после нокдауна во время соревнования погиб 15-летний боксер