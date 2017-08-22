Перед сборной России поставлена задача занять второе-третье место на чемпионате мира

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев сообщил о том, что сборная рассчитывает завоевать три золотые медали и занять второе или третье место в общекомандном зачете на чемпионате мира. Турнир пройдет в Гамбурге с 25 августа по 2 сентября.

- Сборная находится в очень хорошем физическом состоянии. На чемпионат едем в позитивном настроении, - приводит ТАСС слова Кремлева. - Задача сборной - занять второе или третье общекомандное место. Три золотые медали завоевать реально.

Сборную России на чемпионате мира представят девять спортсменов. В их числе - действующий чемпион мира, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко, бронзовый призер Игр-2016 Виталий Дунайцев.