Меньшиков и Шидловский утверждены в должности главных тренеров сборных

Олег Меньшиков утвержден в должности главного тренера мужской сборной России по боксу, с женской командой будет работать Иван Шидловский, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России (ФБР).

Возглавлявший мужскую команду на протяжении предыдущего олимпийского цикла Александр Лебзяк был отправлен исполкомом ФБР в отставку в сентябре 2016 года. На вакантный пост назначен Меньшиков, контракт специалиста с центром спортивной подготовки (ЦСП) министерства спорта истекает 28 февраля. Федерация бокса должна до конца февраля подать кандидатуру Меньшикова на утверждение в Минспорт.

Под руководством Меньшикова чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро стал Евгений Тищенко. Ранее специалист, в частности, подготовил бронзового призера Олимпиады-2004 Мурата Храчева, чемпиона мира 2007 года, серебряного призера мирового первенства-2009 Сергея Водопьянова, чемпиона Европы 2000 года Александра Леонова.

Шидловский ранее работал со студенческой и юниорской (в возрасте 19-22 лет) сборными России, в прошлом сезоне занимал пост старшего тренера сборной России, выступавшей во Всемирной серии бокса (WSB). Ранее женскую сборную России на протяжении двух олимпийских циклов возглавлял Виктор Лисицын.