Чемпионат мира по боксу среди женщин в 2019 году пройдет в Улан-Удэ

Улан-Удэ получил право проведения чемпионата мира по боксу среди женщин в 2019 году. Такое решение принял исполком AIBA, заседание которого проходит в Москве.

Соревнования пройдут в октябре 2019 года в "Физкультурно-спортивном комплексе", вместимость которого составляет 3500 человек.

– Очень рад, что Улан-Удэ сегодня получил право проведения чемпионата мира по боксу среди женщин. Уверен, что Бурятия проведет соревнования на самом высоком уровне! – заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.