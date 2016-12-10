Виталий Мутко: "В успехах Шипулина неожиданности нет"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что российский биатлонист Антон Шипулин является зрелым и опытным спортсменом, его успехи на стартовых этапах Кубка мира вполне закономерны. На этапе в Поклюке Шипулин стал третьим в спринте, а сегодня – и в гонке преследования. По итогам двух этапов 29-летний россиянин (173 очка) занимает третье место в общем зачете Кубка мира: первым идет француз Мартен Фуркад (288), вторым – норвежец Йоханнес Бе (193). Мутко также отметил, что молодые спортсмены команды по праву добились успеха в начале зимнего сезона (в гонке преследования в Эстерсунде победил Антон Бабиков, а Максим Цветков занял второе место).

– Антон Шипулин – уже сложившийся мастер, и в его успехах какой-то неожиданности нет, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Он всегда находится среди лидеров мирового биатлона, и ему не хватает определенной стабильности, какая есть у биатлонистов первой пятерки – Свендсена, Бе, Фуркада... И ему надо обрести такую же стабильность, какая есть у них. Потому что и тот же Фуркад проигрывает, и Бе проигрывает, и они так же порой улетают вниз. Все бывает, но определенная стабильность должна быть.

Бабиков, Елисеев, Цветков находятся на подходе в сборную России, они прекрасно выступали на этапах Кубка IBU. С другой стороны, немного тревожат результаты Дмитрия Малышко и Евгения Гараничева – то, что они выступают не очень хорошо. Но в целом у ребят все понятно, у девчонок все сложнее, но тоже идет движение. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Определенная перспектива есть, и надо продолжать спокойно работать. Команде созданы все условия: она всем обеспечена, прошла подготовительные сборы, за последние годы построено немало центров. Сейчас все в руках специалистов, в их умении подвести команду (к главным стартам) и выбрать самых сильных спортсменов.