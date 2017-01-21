Виталий Мутко: "Сборной России надо наладить стрельбу, Малышко должен получше выступать"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что у сборной России есть еще время, чтобы подготовиться к чемпионату мира-2017. Турнир пройдет с 9 по 19 февраля в Хохфильцене. Сегодня россияне заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве.

- Время еще есть, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Надо наладить стрельбу. Обязательно хочу встретиться с ними со всеми перед чемпионатом мира. В целом, мне кажется, все в порядке. Надеюсь, специалисты знают, что делают. Все-таки это главный турнир года.

Ребята, конечно, понервничать заставили. Хочется, чтобы постабильнее они выступали. В целом, думаю, результат нормальный. Самое главное - молодежь. Бабиков, видели, в конце как выступил? Димка Малышко, конечно, должен получше выступать. Но он набирает, надеюсь, скоро мы увидим его прежнего.