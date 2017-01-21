20:28 21 января | БИАТЛОН

Виталий Мутко: "Сборной России надо наладить стрельбу, Малышко должен получше выступать"

0
0
0
1

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что у сборной России есть еще время, чтобы подготовиться к чемпионату мира-2017. Турнир пройдет с 9 по 19 февраля в Хохфильцене. Сегодня россияне заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве.

- Время еще есть, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Надо наладить стрельбу. Обязательно хочу встретиться с ними со всеми перед чемпионатом мира. В целом, мне кажется, все в порядке. Надеюсь, специалисты знают, что делают. Все-таки это главный турнир года.

Ребята, конечно, понервничать заставили. Хочется, чтобы постабильнее они выступали. В целом, думаю, результат нормальный. Самое главное - молодежь. Бабиков, видели, в конце как выступил? Димка Малышко, конечно, должен получше выступать. Но он набирает, надеюсь, скоро мы увидим его прежнего.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20170121/1115227634.html

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

saiga

Этот дилетант решил своим мористским мышлением еще и биатлон окончательно развалить.

21:34 21 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ