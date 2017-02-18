В Норвегии опубликовали письмо президента СБР с просьбой наказать Фуркада и Бегю

Норвежский портал TV2 опубликовал письмо президента СБР Александра Кравцова на имя главы IBU Андерса Бессеберга с просьбой принять меры в отношении французских биатлонистов Мартена Фуркада и Аристида Бегю. Спортсмены ранее позволили себе ряд резких высказываний в адрес вернувшегося после дисквалификации за допинг Александра Логинова. Письмо было написано 31 января, до старта чемпионата мира, в котором Логинов принял участие. Он помог сборной России завоевать единственную на данный момент медаль - бронзу в смешанной эстафете.
"Господин Бессеберг! Поскольку Аристид Бегю и Мартен Фуркад являются членами французской сборной и участвуют в международных турнирах под эгидой IBU, мы обращаемся к вам как к президенту этой организации с просьбой принять меры в их отношении. Они позволяли себе унижать честь и достоинство спортсмена, который абсолютно легально вернулся в спорт после трехлетнего отстранения и сейчас полностью чист.
Мы бы никогда не обратились к вам, если бы Фуркад и Бегю высказали свое неуважение к Логинову в частной беседе, но мы считаем, что подобные публичные заявления неприемлемы. Это неспортивное поведение наносит вред не только репутации оскорбленного спортсмена и IBU, но и вообще всему биатлону. Мы выражаем обеспокоенность по поводу того, что подобные атаки могут продолжиться, и хотим, чтобы это незамедлительно прекратилось.
В спорте нет места предубеждениям, оскорблениям и ненависти. Спортсмены должны уважать друг друга и выражать поддержку во всех соревнованиях и заниматься спортом, а не политической пропагандой", - говорится в обращении Кравцова.
Напомним, что во время смешанной эстафеты Фуркад на трассе подрезал Логинова. На церемонии награждения Логинов и Антон Шипулин отказались пожать ему руку, после чего француз демонстративно покинул церемонию, но через какое-то время вернулся. Впоследствии Фуркад и Шипулин пожали друг другу руки.
Podvodnik
Фуркад на трассе подрезал Логинова. Но ведь это беспардонная ложь. Только слепой не мог видеть, как Логинов передав эстафету не освободил коридор и блокировал принявшего эстафету Фуркаду, подставляя свою лыжу, под лыжу француза, что бы тот упал.
13:01
zoolord
Кравцов письмо абсолютно правильно написал. Хотя этого мало. Нас и так лишают всего, чего молчать-то. Во все инстации подавать и жаловаться. Нашим внести в регламент, необоснованно обвинил в допинге - штраф федерации и спортсмену, пропуск ОИ. Вот тогда может и заткнутся.
12:38
D102D
Кравцов зря это письмо написал - Логинов сейчас не уважаем, и не только французами.
12:30
Большой вождь
Надо не письма писать, а на лыжне доказывать кто есть кто. А если допинг жрал то жрал и нечего его жалеть
12:28
Джин Игнатов
Оправдывает свой провал на посту президента ! Брешет , что подрезал Логинова , но подал ПРОТЕСТ ! Забыл как Шипулин также подрезал в 2014 году Беактрикса и французы подали протес и их не удолетворили ! Т.е действовали по закону и подчинились вынесенному решению !!!
12:20
ДОЗВОН ГУБЕР
А что касается главного "начальники СБР", то на ВСЕХ фотках у него настороженно--испуганная физия... Настороженная, т.к. он ждёт от журналюг вопросов с "подвохом", а испуганная, т.к. ни на один ПОДОБНЫЙ вопрос он ответить НЕ СМОЖЕТ, потому что -- полная бездарь в виде спорта, который он "типа возглавляет"...
12:04
Gladiator-76
Никто никаких мер принимать не будет. Обсуждение этой темы бессмысленно.
12:01
ДОЗВОН ГУБЕР
Ура--поцтреоты, читаем ВТОРОЙ абзац представленой здесь кравцовской писанины"". ТАМ говорится о ""...неприемлимости публичных заявлений..."",, ""...о вреде, нанасимом не только репутации спортсмена // А Я ДОБАВЛЮ --- СПОРТСМЕНОВ // и ИБЮ, но и вообще, всему биатлону... Ура--поцтреоты, читаем третий абзац ::: ""В спорте не предубеждениям, оскорблениям и ненависти..."",,,,,,,,,,,,, Спрошу "исчо" раз голосом "известного телекиллера Доренко"" ---- Казалось бы, при чём ТУТ "известный биатлонный горлопан", который к биатлону НИКАКОГО спортивного отношения не имел и не имеет????
11:59
Гы
"Письмо было написано 31 января" ________________________СЭ: оперативность -наш конек! 18 февраля...
11:57
Свинству Бой!
Все правильно! А то слишком свою пасть раззявили- сявки. А лягушатники если что сразу бегут жаловаться. Помню тогда Шипа по правилам чуть наехал на крысеныша, т.к. слева его поджимал Майе и Антон не мог пропустить фупкадишку, тот тут же побежал жаловаться ручонками всплескивал.....
11:54
Levbereg
А вообще стерлось главное- Какой протест? Фуркад поступил неверно. Но он спортсмен - на данный момент лучший биатлонист планеты. А наши видимо перестали бегать под допингом, вот и нет резутатов и не будет.
11:44
Levbereg
Еще за девушек заступитесь. Такое ощущение, что из них всю кровь выкачали перед ЧМ. Акимову реально жаль. Она вообще была расстроена. Даже болельщики в основном ее больше поддержали потом, чем она себя. Тренеры и руководство специально наших спортсменов и спортсменок ломают? Так девчата вообще могут закончить карьеру. Или в Корею перейти, например к Булыгиной всем составом. До чего дошло- Домбрачева, Кузьмина, Булыгина ( и ряд других) оказались не нужны российскому биатлону, а теперь они где и где российская команда?
11:43
Max2015
Репутации биатлона наносит урон как пребывание Кравцова в этой должности, так и допера Логинова в составе сборной на ЧМ.
11:41
rusfed 2.0
Об искусстве чиновников бороться за свое кресло. Кравцов - бездарный биатлонный руководитель? Зато своих парней в обиду не даст! Кто ж его после этого тронет? Аналогию в масштабах страны дальше проводить?
11:32
inspire
ДОЗВОН ГУБЕР Да, неужели.......... А в адрес "известного биатлонного горлопана" разве никаких, вплоть до отстранения, МЕР не будет??? За оскорбление В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ???? =============== ты заипал орать всем подряд, по поводу твоего тезки. не нравиться он? - напиши письмо Тине, Миллеру, Путину ... может они тебя послушают ...
11:28
кузя23
ДОЗВОН ГУБЕР Да, неужели.......... А в адрес "известного биатлонного горлопана" разве никаких, вплоть до отстранения, МЕР не будет??? За оскорбление В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ???? 11:19__Я что-то пропустил момент когда "известный биатлонный горлопан" стал членом ИБУ.
11:25
inspire
СЭ, вы только сегодня про него узнали? этому письму уже больше 2-х недель ...
11:23
Джин_SM(v3)
На лыжне надо "наказывать", а не пустословием заниматься.
11:19
ДОЗВОН ГУБЕР
Да, неужели.......... А в адрес "известного биатлонного горлопана" разве никаких, вплоть до отстранения, МЕР не будет??? За оскорбление В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ????
11:19