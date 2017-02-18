В Норвегии опубликовали письмо президента СБР с просьбой наказать Фуркада и Бегю

Норвежский портал TV2 опубликовал письмо президента СБР Александра Кравцова на имя главы IBU Андерса Бессеберга с просьбой принять меры в отношении французских биатлонистов Мартена Фуркада и Аристида Бегю. Спортсмены ранее позволили себе ряд резких высказываний в адрес вернувшегося после дисквалификации за допинг Александра Логинова. Письмо было написано 31 января, до старта чемпионата мира, в котором Логинов принял участие. Он помог сборной России завоевать единственную на данный момент медаль - бронзу в смешанной эстафете.

"Господин Бессеберг! Поскольку Аристид Бегю и Мартен Фуркад являются членами французской сборной и участвуют в международных турнирах под эгидой IBU, мы обращаемся к вам как к президенту этой организации с просьбой принять меры в их отношении. Они позволяли себе унижать честь и достоинство спортсмена, который абсолютно легально вернулся в спорт после трехлетнего отстранения и сейчас полностью чист.

Мы бы никогда не обратились к вам, если бы Фуркад и Бегю высказали свое неуважение к Логинову в частной беседе, но мы считаем, что подобные публичные заявления неприемлемы. Это неспортивное поведение наносит вред не только репутации оскорбленного спортсмена и IBU, но и вообще всему биатлону. Мы выражаем обеспокоенность по поводу того, что подобные атаки могут продолжиться, и хотим, чтобы это незамедлительно прекратилось.

В спорте нет места предубеждениям, оскорблениям и ненависти. Спортсмены должны уважать друг друга и выражать поддержку во всех соревнованиях и заниматься спортом, а не политической пропагандой", - говорится в обращении Кравцова.

Напомним, что во время смешанной эстафеты Фуркад на трассе подрезал Логинова. На церемонии награждения Логинов и Антон Шипулин отказались пожать ему руку, после чего француз демонстративно покинул церемонию, но через какое-то время вернулся. Впоследствии Фуркад и Шипулин пожали друг другу руки.