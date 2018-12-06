Ульяна Кайшева: "Нужно рассчитывать на лучшее"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева после индивидуальной гонки на 15 километров на этапе Кубка мира в Поклюке заявила, что не довольна показанным временем. Результат 24-летней спортсменки составил 45:44.9.

- Я не начинала специально не быстро, - сказал Кайшева в эфире канала "Матч ТВ". - Это мой ход, ничего не произошло. Просто так получилось. Возможно, это было оправданно. Я смогла оставить больше сил на последний рывок. Показанное время? Не надо быть довольным этим временем, нужно рассчитывать на лучшее. Эта гонка стала тяжелой для всех. Оправданий быть не может.

Все о биатлоне - здесь