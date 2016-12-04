Тихонов - Шипулину: "Антон, не допускай таких грубейших ошибок!"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал Антона Шипулина не повторять ошибок, допущенных на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В личных гонках на первом этапе сезона 29-летний россиянин не смог подняться выше восьмого места (в гонке преследования, 11-е в индивидуальной, 28-е в спринте) и стал четвертым в составе сборной в смешанной эстафете.

– Как смотрите на перспективы Шипулина?

– Антон допустил сегодня еще одну ошибку – грубейшую! В его возрасте это недопустимо. Когда рядом с ним стоит такой тренер, как Крючков, чего можно ожидать? Я посмотрел отчет этого специалиста – разобраться в нем шансов нет никаких, даже если привлечь всю науку.

– Так о какой ошибке идет речь?

– В подготовке, в планировании. Помните, Шипулин в эстафете тащил на себе соперника. Он этого не должен был делать. Тем более в середине дистанции. Не можешь оторваться – пропусти. А он продолжал тащить. А сегодня? Летел как угорелый перед последним рубежом. Не восстановился – два штрафа… Антон, не делай таких ошибок, которые уже совершил в этом сезоне! Ты был и остаешься лидером команды. Верю в тебя. Без таких ошибок, все у тебя получится. (Виталий АЙРАПЕТОВ)