Татьяна Акимова: "Было очень обидно за стрельбу"

Россиянка Татьяна Акимова осталась недовольна своей стрельбой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Акимова показала 12-й результат, допустив четыре промаха.

– Было очень обидно за стрельбу, потому что я приходила на лежку, и ветра не было, а на стойке мне в лицо дул очень сильный ветер, – цитирует официальный сайт СБР Акимову. – Тяжело было быстро стрелять, особенно первую стойку. Может быть, имело смысл немного выжидать, но я не стала.

Ход могу объяснить своим состоянием, но и трасса была довольно-таки разбита. Внизу просто гололед, лыжи постоянно проскальзывают, и ты едешь в постоянном напряжении.

До этого я бежала на таком уровне одну индивидуальную гонку – на чемпионате мира, но тогда результат был хуже. Чувствую, что набираюсь опыта – с таким ветром у меня было мало гонок. В общем, буду анализировать свои ошибки.

По сравнению с прошлым годом и первыми гонками на Кубке мира я сегодня чувствовала себя спокойно, тем более после такой волнительной эстафеты.