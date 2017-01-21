Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова побегут эстафету в Антерсельве

Стал известен состав женской сборной России на эстафету в рамках этапа Кубка мира в Антерсельве. На старт выйдут Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова. Гонка пройдет завтра, начало – в 16.45 по московскому времени.