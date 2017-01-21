Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова побегут эстафету в Антерсельве

Стал известен состав женской сборной России на эстафету в рамках этапа Кубка мира в Антерсельве. На старт выйдут Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова. Гонка пройдет завтра, начало – в 16.45 по московскому времени.
maximalist
ГАРАНИЧЕВ СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ ВАЖНЫЙ ВОПРОС. ЕСЛИ НЕ ИДЕТ ГОНКА, УЙДИ НА ПОДГОТОВКУ, А ЗАТЕМ ВЕРНИСЬ ГЕРОЕМ. В ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ У ПОДЧУФАРОВОЙ ЕСТЬ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ. ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАВТРА ОНА ЧТО-ТО ПОКАЖЕТ, НЕ НУЖНО ЕЕ РАСХВАЛИВАТЬ. ОНА ВЕСЬ СЕЗОН ЗАНИМАЕТ ЧЬЕ-ТО МЕСТО. А ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО АКИМОВОЙ?
22:27 21 января
aastone
эстафета убегающая штоле? черепаху на 4 этап - штоб вкатилась в сезон?
22:10 21 января
Урфин_Я
А как же насчет - "тренерам с метра виднее" - спец?! ))) Акимва как раз молодежь и есть, дядя! Которую вытащили в прошлом году и не слили не смотря на отсутствие результата, а дали сезон вкатиться в новый уровень!
20:49 21 января
кубань чемпион
На цветы надежда есть. А там, болеем за победу.
20:42 21 января
Don Miguel
Ща Акимову загоняют, потом вся армия "спецов " вылезет с помоями, что "надо срочно гнать и ставить молодежь". Как все знакомо, тьфу. Ведь единственная дама, кто еще что-то может... Я бы ее на эстафету не ставил, три дня на высоте подряд - ну это очень трудно. По себе знаю, облазил Тянь-Шань, даже выше, до 5 км. высоты.
20:35 21 января