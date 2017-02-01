Симон Фуркад: "Мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков"

Французский биатлонист Симон Фуркад обратился к президенту Союза биатлонистов России Александру Кравцову. Спортсмен подчеркнул, что глава СБР может добавить его имя в письмо, которое он отправил президенту IBU Андресу Бессебергу. Вместе с тем, Фуркад не уточнил, какое именно письмо он имеет в виду.
"Дорогой мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков. Так что можете добавить мое имя в письмо, которое вы отправили мистеру Бессебергу", - написал Симон Фуркад в Twitter.
Dear Mr Kravtsov,I also fight for a clean sport and against cheaters so you can add my name to the letter you sent to Mr Besseberg.– Simon Fourcade (@SimonFrk2) 1 февраля 2017 г.
ntsg62
Вам бы следовало бы обратить внимание на чемпионов-больных-астматиков Скандинавии,честный вы наш!!!
09:24