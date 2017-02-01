23:55 1 февраля | БИАТЛОН

Симон Фуркад: "Мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков"

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Французский биатлонист Симон Фуркад обратился к президенту Союза биатлонистов России Александру Кравцову. Спортсмен подчеркнул, что глава СБР может добавить его имя в письмо, которое он отправил президенту IBU Андресу Бессебергу. Вместе с тем, Фуркад не уточнил, какое именно письмо он имеет в виду. 

"Дорогой мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков. Так что можете добавить мое имя в письмо, которое вы отправили мистеру Бессебергу", - написал Симон Фуркад в Twitter.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ntsg62

Вам бы следовало бы обратить внимание на чемпионов-больных-астматиков Скандинавии,честный вы наш!!!

09:24

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