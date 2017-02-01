Симон Фуркад: "Мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков"

Французский биатлонист Симон Фуркад обратился к президенту Союза биатлонистов России Александру Кравцову. Спортсмен подчеркнул, что глава СБР может добавить его имя в письмо, которое он отправил президенту IBU Андресу Бессебергу. Вместе с тем, Фуркад не уточнил, какое именно письмо он имеет в виду.

"Дорогой мистер Кравцов, я тоже борюсь за чистый спорт и против обманщиков. Так что можете добавить мое имя в письмо, которое вы отправили мистеру Бессебергу", - написал Симон Фуркад в Twitter.