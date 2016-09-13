Шумилова получила растяжение ноги на сборе

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр 2014 года Екатерина Шумилова получила травму на сборе. Также наставник оценил состояние Ольги Подчуфаровой.

- Катя Шумилова - одна из самых сильных спортсменок в России на данный момент, кто бы что ни говорил, - цитирует Норицына rusbiathlon.ru. - Летом демонстрировала отличный уровень готовности, отработала подготовительный период от и до, еще совсем недавно находилась в блестящей форме, но, к сожалению, получила травму – растяжение ноги, что, конечно, очень печально, надеюсь, что Катя скоро восстановится.

Все знают, что Ольга по причине сбоя в организме была вынуждена завершить прошлый сезон раньше времени. После у нее был долгий реабилитационный период, она восстанавливалась, и главной ее целью было привести в порядок свой уровень здоровья. Сейчас она тренируется с командой, ей все нравится, у нее отличное настроение, но говорить о ее 100-процентном восстановлении я не могу, надо будет смотреть, как она проведет заключительный этап подготовки.