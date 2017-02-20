Шипулин - первый в медиарейтинге биатлонистов по итогам чемпионата мира

Россиянин Антон Шипулин возглавил подготовленный компанией "Медиалогия" рейтинг биатлонистов, завоевавших медали на прошедшем в Хохфильцене чемпионате мира, сообщает "Р-Спорт". На турнире российская сборная завоевала золотую медаль в мужской эстафете и бронзовую в смешанной эстафете. Отметим, что в первую тройку вошли француз Мартен Фуркад и Александр Логинов.

1. Антон Шипулин (Россия) – 9141; 2. Мартен Фуркад (Франция) – 7489; 3. Александр Логинов (Россия) – 5980;4. Антон Бабиков (Россия) – 3082; 5. Ольга Подчуфарова (Россия) – 3056; 6. Алексей Волков (Россия) – 2772; 7. Максим Цветков (Россия) – 2633; 8. Лаура Дальмайер (Германия) – 2364; 9. Габриэла Коукалова (Чехия) – 1881; 10. Йоханнес Бе (Норвегия) – 1175; 11. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1152; 12. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 862; 13. Бенедикт Долль (Германия) – 823; 14. Симон Шемп (Германия) – 643; 15. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 641.

Скандалы, промахи, золото, Дальмайер. Рейтинг "СЭ"