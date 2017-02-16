Сергей Чепиков: "У России хорошие шансы в мужской эстафете"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков отметил, что сборная России имеет хоршие шансы на медаль в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира-2017. По его словам, на старт выйдут Антон Шипулин, Алексей Волков, Антон Бабиков и Максим Цветков или Евгений Гараничев.

- Выводы нужно делать после чемпионата мира, - приводит "Р-Спорт" слова Чепикова. - Пока еще нет повода для окончательного расстройства. Видно, что и Антон в очень хорошей форме. У него сегодня в индивидуальной гонке ход был. Плюс в эстафете у нас команда ровная. Думаю, что будут бежать Шипулин, Волков, Бабиков и Цветков или Гараничев. Команда ровная, Волков должен нормально справиться на первом этапе, и там уже все должны сработать. Думаю, что в эстафете у нас хорошие шансы.