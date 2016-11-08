Сборная России под руководством Гросса начала сбор в Тюмени

Мужская сборная России по биатлону под руководством старшего тренера Рикко Гросса начала подготовительный сбор в Тюмени, сообщает "Тюменская арена". Спортсмены, претендующие на участие в Кубке мира-2016/17, пробудут в тренировочном центре "Жемчужина Сибири" до 12 ноября, после чего отправятся в Норвегию

Под руководством Гросса занятия проводят Евгений Гараничев, Александр Печенкин, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Матвей Елисеев и Сергей Корастылев. Старт Кубка мира нового сезона запланирован на 27 ноября в шведском Эстерсунде.