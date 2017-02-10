Рукопожатие Фуркада и Шипулина откладывается

Примирительная встреча Антона Шипулина и Мартена Фуркада, которая анонсировалась на сегодняшнее утро, скорее всего, не состоится. Вчера после смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в Хохфильцене россиянин отказался пожать руку французу. Позднее брат Мартена Симон Фуркад потребовал извинений.

– Это крайне маловероятно, – сказал главный тренер сборной России Александр Касперович. – Антон Шипулин сегодня тренируется на другой трассе – он катается "классикой". Мартен Фуркад – работает на соревновательном стадионе. Трассы не пересекаются. Как вы представляете себе их встречу?

Ранее президент Федерации биатлона Франции Мишель Вьон сообщил, что не будет настаивать на скорой примирительной встрече Шипулина и Фуркада. (Владимир ИВАНОВ)