13:30 | БИАТЛОН

Рукопожатие Фуркада и Шипулина откладывается

0
0
0
8

 
Четверг. Хохфильцен. Мартен ФУРКАД.Право Фуркада. Мнение Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ

Примирительная встреча Антона Шипулина и Мартена Фуркада, которая анонсировалась на сегодняшнее утро, скорее всего, не состоится. Вчера после смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в Хохфильцене россиянин отказался пожать руку французу. Позднее брат Мартена Симон Фуркад потребовал извинений.

– Это крайне маловероятно, – сказал главный тренер сборной России Александр Касперович. – Антон Шипулин сегодня тренируется на другой трассе – он катается "классикой". Мартен Фуркад – работает на соревновательном стадионе. Трассы не пересекаются. Как вы представляете себе их встречу?

Ранее президент Федерации биатлона Франции Мишель Вьон сообщил, что не будет настаивать на скорой примирительной встрече Шипулина и Фуркада. (Владимир ИВАНОВ)

Опрос

Как вы оцените поведение Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты ЧМ-2017?
голосовать
0
0
0
8
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

k_xenon

shu111 Симон Фуркад - это человек такой. Француз. Брат у него еще подлец. 18:16 ---- человек? А я думал, ТОЖЕ свинья! :):):):)

18:26

shu111

Симон Фуркад - это человек такой. Француз. Брат у него еще подлец.

18:16

k_xenon

Господа, я наверное отсталый тип, но кто такой Симон Фуркад, чтобы чего-то там требовать?

17:27

BeeBop

muxaizsochi...Подписываюсь...

15:37

Galaktys48

Антоша! Надо было идти на таран. Поэтому ни славы , ни шиша. Почитай историю. Утех кто таранит грудь в орденах. Опять упустил момент прославится.

15:37

Zwolle

Скандалы/интриги/расследования - это специализация Первого канала и наиболее успешно продающаяся тема - там что ребята в своей стихии. Для них произошедшее - подарок небес.

15:00

muxaizsochi

Мартэн Человек Мешающий Обществу ИМХО

14:05

Краштест

Да уж закрутили интригу.Теперь рейтинги мужских гонок будут зашкаливать.И первый канал ,отказавшись от трансляций хоккея на кубке первого канала ,поставив мыло,будет рвать и метать,чтобы показать биатлон со скучными комментаторами,не знающими суть вещей в биатлоне.А вообще интересно,чем дело дальше продолжится.

13:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ