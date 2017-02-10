Рукопожатие Фуркада и Шипулина откладывается

Примирительная встреча Антона Шипулина и Мартена Фуркада, которая анонсировалась на сегодняшнее утро, скорее всего, не состоится. Вчера после смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в Хохфильцене россиянин отказался пожать руку французу. Позднее брат Мартена Симон Фуркад потребовал извинений.
– Это крайне маловероятно, – сказал главный тренер сборной России Александр Касперович. – Антон Шипулин сегодня тренируется на другой трассе – он катается "классикой". Мартен Фуркад – работает на соревновательном стадионе. Трассы не пересекаются. Как вы представляете себе их встречу?
Ранее президент Федерации биатлона Франции Мишель Вьон сообщил, что не будет настаивать на скорой примирительной встрече Шипулина и Фуркада. (Владимир ИВАНОВ)
k_xenon
shu111 Симон Фуркад - это человек такой. Француз. Брат у него еще подлец. 18:16 ---- человек? А я думал, ТОЖЕ свинья! :):):):)
18:26
shu111
Симон Фуркад - это человек такой. Француз. Брат у него еще подлец.
18:16
k_xenon
Господа, я наверное отсталый тип, но кто такой Симон Фуркад, чтобы чего-то там требовать?
17:27
BeeBop
muxaizsochi...Подписываюсь...
15:37
Galaktys48
Антоша! Надо было идти на таран. Поэтому ни славы , ни шиша. Почитай историю. Утех кто таранит грудь в орденах. Опять упустил момент прославится.
15:37
Zwolle
Скандалы/интриги/расследования - это специализация Первого канала и наиболее успешно продающаяся тема - там что ребята в своей стихии. Для них произошедшее - подарок небес.
15:00
muxaizsochi
Мартэн Человек Мешающий Обществу ИМХО
14:05
Краштест
Да уж закрутили интригу.Теперь рейтинги мужских гонок будут зашкаливать.И первый канал ,отказавшись от трансляций хоккея на кубке первого канала ,поставив мыло,будет рвать и метать,чтобы показать биатлон со скучными комментаторами,не знающими суть вещей в биатлоне.А вообще интересно,чем дело дальше продолжится.
13:51