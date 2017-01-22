Россиянки поднялись на пятое место в Кубке наций

Женская сборная России по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве поднялась на пятое место в общем зачете Кубка наций. Лидируют по-прежнему представительницы Германии, второе место занимает Франция, замыкает тройку лидеров Украина.
Кубок мира
Кубок наций (ж)
1 (1). Германия - 4519 (+420)
2 (2). Франция - 4449 (+390)
3 (4). Украина - 3749 (+330)
4 (3). Чехия - 3618 (+160)
5 (6). РОССИЯ - 3595 (+310)
6 (7). Италия - 3587 (+360)
Эстафета (ж)
1 (1). Германия - 180 (+60)
2 (2). Франция - 162 (+54)
3 (3). Украина - 134 (+43)
4 (4). Норвегия - 118 (+30)
5 (7). Италия - 117 (+48)
6 (8). РОССИЯ - 106 (+40)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/
Бэн Джойс
Старых подтягивайте четвёртой, ибо без доперов в команде РФ никак. Нельзя ломать традиции ))
20:45 22 января
Союз Аполлонович
RW.irk Союз Аполлонович-----А сколько привезли Кайшева и Слепцова в своих эстафетах этого сезона?..._________ Будут смотреть кто как на ЧЕ пробежит и от этого отталкиваться. Про Сливко пока можно забыть, с учетом слов каспера
20:25 22 января
RW.irk
Союз Аполлонович-----А сколько привезли Кайшева и Слепцова в своих эстафетах этого сезона?...
20:21 22 января
RW.irk
Lars Berger----Шо именно, брат КБ?)))
20:20 22 января
Союз Аполлонович
RW.irk..Вторая эстафета, это что тенденция что ли???______ Ты хочешь дождаться тенденции??? Это будет на ЧМ, оно нам надо? Вообщем, мое мнение, что Сливко не готова на данный момент бежать эстафету, да и вообще не готова к скоростям КМ. Кайшева, Вира, Слепцова... Будут из этих выбирать
20:19 22 января
Lars Berger
Невероятно.
20:17 22 января
Don Miguel
У нас действительно нет четвертой. Так их нет и у норвежек, и у всех других, кроме немок и француженок. У этих на четвертую аж по три кандидата. Квота максимальная, есть из кого выбрать. У нас выбор остался - взять кого-то с IBU, прямо с гонок, где трассы прямее, подъемчики проще, спуски легче. И молить бога, чтобы они залезли, не свалились, и еще попали.
20:10 22 января
RW.irk
Союз Аполлонович RW.irk_________ Акимова, Чуфа и Глазырина точно побегут, тут согласен с тобой. Но ставить на первый этап Сливко, которая хорошо стреляет, но привозит почти минуту отставания второму этапу- это просто за гранью. Пробуют же у мужиков Гарыныча, который все эстафеты предыдущие завалил. И ничего, справился! Так же надо дать шанс Вире, я считаю. Она даже со штрафным кругом лучше пробежит, чем Вика ------------ Смешно)) Со штрафным кругом мы на 5 не заезжаем. И про шанс смешно. Гараничев этих шансов уйму получает. Это в этом сезоне так получилось, что только первый раз (болезнь перед стартом сезона все сбила у него). Два предыдущих сезона он бегал на всех эстафетах (типа шанс получал) и на всех прекрасно, НО на обоих ЧМ было то, что было...и мы без медалей! И положим не минуту Сливко привезла, а 47 сек. И ее случай, это именно то самое ПРОБУЮТ ЖЕ! Вторая эстафета, это что тенденция что ли???
19:36 22 января
Союз Аполлонович
RW.irk_________ Акимова, Чуфа и Глазырина точно побегут, тут согласен с тобой. Но ставить на первый этап Сливко, которая хорошо стреляет, но привозит почти минуту отставания второму этапу- это просто за гранью. Пробуют же у мужиков Гарыныча, который все эстафеты предыдущие завалил. И ничего, справился! Так же надо дать шанс Вире, я считаю. Она даже со штрафным кругом лучше пробежит, чем Вика
19:28 22 января
кубань чемпион
Девченки, умницы! Шаг за шагом. Германия то же так поднималась.
19:27 22 января
RW.irk
Союз Аполлонович----Вот хз ваще!)) Было б так просто тренеры уже бы давно поставили. Там уже конкретно перед эстафетой нужно будет решать. Эстафета предпоследняя гонка на ЧМ. По состоянию на тот момент будут решать. Акимова, Глазырина, Подчуфарова - очевидно. И думаю все же Кайшева. Но может и Сливко. За неё говорит стрельба. Она у неё стабильная. Поэтому ее так упорно два раза на первый ставят. С другой стороны, с Подчуфаровой все так сложно, что вполне может быть, что к моменту эстафеты в Австрии, она уже будет никакой... в общем тяжёлый случай. Впрочем и у мужиков тоже один этап сильно провисает. Но там и задачи другие, правда))
19:19 22 января
Союз Аполлонович
RW.irk А кроме шуток, уж что-что, но эстафета точно не про Дашу. Такому количеству заходов на круги, возможно даже Гараничев позавидует))___________ Ты бы кого поставил?
19:08 22 января
RW.irk
А кроме шуток, уж что-что, но эстафета точно не про Дашу. Такому количеству заходов на круги, возможно даже Гараничев позавидует))
18:59 22 января
RW.irk
Виролайнен)))) Я ржу с вас. Два сезона Виролайнен была для всей страны символом "блатоты", отбора не по спортивному принципу и главной "Малышко-Слепцовой" сборной. И вот на тебе. Теперь она уже главная незаслуженно обиженная))) Такими темпами скоро и Шумилову будем требовать, а потом и Яну нашу Романову)))
18:57 22 января
Союз Аполлонович
Ну все, теперь заживем!!))
18:47 22 января
maximalist
Ошиблись и еще как. Подчуфарова и Сливко в IBU.
18:23 22 января
maximalist
Если Акимова не запутается и не упадет, можем бороться за подиум. Состав: Глазырина, Кайшева, Виролайнен, Акимова.
18:21 22 января