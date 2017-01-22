Россиянки поднялись на пятое место в Кубке наций

Женская сборная России по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве поднялась на пятое место в общем зачете Кубка наций. Лидируют по-прежнему представительницы Германии, второе место занимает Франция, замыкает тройку лидеров Украина.

Кубок мира

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия - 4519 (+420)

2 (2). Франция - 4449 (+390)

3 (4). Украина - 3749 (+330)

4 (3). Чехия - 3618 (+160)

5 (6). РОССИЯ - 3595 (+310)

6 (7). Италия - 3587 (+360)

Эстафета (ж)

1 (1). Германия - 180 (+60)

2 (2). Франция - 162 (+54)

3 (3). Украина - 134 (+43)

4 (4). Норвегия - 118 (+30)

5 (7). Италия - 117 (+48)

6 (8). РОССИЯ - 106 (+40)