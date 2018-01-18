Россия на Кубке мира: 35 гонок без побед

Российские спортсмены не могут победить на этапах Кубка мира в 35 гонки подряд. Последний раз представитель России выигрывал на Кубке мира еще в прошлом сезоне – Антон Шипулин стал лучшим в гонке преследования на этапе в норвежском Холменколлене.

В 33 гонках текущего сезона россияне смогли подняться на подиум лишь дважды – Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования в Анси, а мужская сборная России также заняла третье место в сегодняшней эстафете в Рупольдинге.

Это не худший результат нашей команды в истории. В 2011 году российские спортсмены не попадали в призовую тройку в 43 гонках подряд.

Безмедальная серия женской команды продолжается 39 стартов. После бронзы Татьяны Акимовой в гонке преследования в Нове-Место 17 декабря 2016 года российские девушки ни разу не забирались на подиум. (Кирилл БУРДАКОВ)